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Melikgazi Belediyesi'ne İş-Kur'dan 105 işçi alımı yapıldı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Destek Programı kapsamında Melikgazi Belediyesi'nde görevlendirilen 105 işçinin göreve başlatıldığını söyledi.


İŞ-KUR olarak Toplum Yararına Destek projesi kapsamında 6 ay süre ile Melikgazi Belediyesinde çalışacak olan 105 çalışanın görevlerine başladığını belirten Memduh Büyükkılıç "İş-Kur tarafından finanse edilen bu hizmet kapsamında; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde istihdam edilmektedir. Bu kapsamda 105 çalışan 6 ay süre ile belediyemizde görevlendirilmişlerdir. 105 çalışan Personel müdürlüğümüzce Temizlik İşlerinde görevlendirilmiştir" dedi.

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