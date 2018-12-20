Melikgazi Belediyesi'ne İş-Kur'dan 105 işçi alımı yapıldı

Memduh Büyükkılıç, İŞKUR tarafından Toplum Yararına Destek Programı kapsamında Melikgazi Belediyesi'nde görevlendirilen 105 işçinin göreve başlatıldığını söyledi.

İŞ-KUR olarak Toplum Yararına Destek projesi kapsamında 6 ay süre ile Melikgazi Belediyesinde çalışacak olan 105 çalışanın görevlerine başladığını belirten Memduh Büyükkılıç "İş-Kur tarafından finanse edilen bu hizmet kapsamında; işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde istihdam edilmektedir. Bu kapsamda 105 çalışan 6 ay süre ile belediyemizde görevlendirilmişlerdir. 105 çalışan Personel müdürlüğümüzce Temizlik İşlerinde görevlendirilmiştir" dedi.