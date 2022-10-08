Melikgazi Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon TL oldu

Melikgazi Belediyesi'nde 2023 yılı yatırım ve hizmet bütçesi ile 2023 yılı performans programı Belediye Meclisi'nce kabul edildi. 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira olarak belirlendi.

Melikgazi'nin geleceğine yatırım yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "2022 yılının bitmesine 3 aylık bir süre kaldı. Melikgazi Belediye Meclisimizce 2023 yılı performans bütçesi kabul edildi. 2023 yılı performans bütçemiz, stratejik planlamaya uygun olarak yapılmış olup, büyüyen ve gelişen ilçe hizmet ve yatırımlarını içermektedir. Melikgazi Belediyesi olarak yıl içinde hiç durmadan gayretle çalıştık. 2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onların ihtiyaçlar doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her alanda çok önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılı yatırımları ile ilgili olarak detaylı bir program hazırladık. Yeni bütçemiz ile bir yandan rutin belediye işlerini en güzel şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz; bir yandan da yeni proje ve yatırımlarımızı hızlıca hayata geçireceğiz. 2023 yılı da Melikgazi'miz için geçtiğimiz yıllar olduğu gibi rekorlar kırdığımız hizmet ve yatırım dolu bir yıl olacak. 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira oldu. 2023 yılı yatırım ve hizmet bütçemiz Melikgazili hemşehrilerimize hayırlı olsun. Tüm belediye meclis üyelerimize ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Almış olduğumuz bütçe kararının Melikgazi'miz ve Kayserimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.