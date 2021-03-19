Melikgazi Belediyesi'nin yıldız sporcuları Uluslararası Turkish Open'de parladı

Uluslararası Turkish Open G1 Taekwondo Turnuvasında büyük başarı elde ederek, bir gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olarak büyük başarı elde ettiler.

Turnuvada başarı sağlayan ve Kayseri'ye ödülle dönen sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Turkish Open Uluslararası Turnuvasının son gününde defolimpik işitme engelliler branşında olmasına rağmen poomse dalında 46 ülkeden 1590 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 8. Uluslararası Turkish Open G1 turnuvasının son gününde yıldızlar kategorisinde müsabaka dalında ikincilik madalyası kazanan Elif Atik'in ardından poomse dalında ferdi kategoride Dudu Gökçe Pumak üçüncü, poomse peir kategorisinde Berat Bektaş üçüncülük madalyası kazandılar. Toplamda 4 madalya alarak genç bir kadroyla katıldığımız bu turnuvada Melikgazi Belediyespor takımı olarak damgamızı vurduk diyebiliriz. Antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Sayan hocalarımıza sporcularımıza verdiği emek ve destekten dolayı teşekkür ederim. Sağ olsunlar hocalarımız ve sporcularımız kendilerine verdiğimiz emeği boşa çıkarmadılar. Bizleri gururlandırdılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamı dilerim. Bizim her zaman spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecektir.” dedi.