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Melikgazi Belediyespor 3.kez kazandı

Melikgazi Belediyespor ligdeki üçüncü galibiyetini deplasmanda Halkbank’ı yenerek elde etti.

Melikgazi Belediyespor ligdeki üçüncü galibiyetini deplasmanda Halkbank'ı yenerek elde etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor 9 maç sonra kazandı. İlk yarının 5.haftasında Ziraat Bankası maçını kazandıktan sonra çıktığı 9 maçta galibiyet alamayan Melikgazi Belediyespor lig'in 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. A Grubunda geride kalan 15.hafta sonunda 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 11 puanla 11.sırada yer alıyor.


Melikgazi Belediyespor'un kazandığı maçlar şu şekilde;


4.Hafta Melikgazi Belediyespor-Halkbank: 3-1


5.Hafta Ziraat Bankası-Melikgazi Belediyespor: 0-3


15.Hafta Halkbank-Melikgazi Belediyespor: 1-3

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