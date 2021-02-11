Melikgazi Belediyespor, Ankara yolcusu

Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek.

Son sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması Pazar günü Ankara Beştepe Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak. Bu maç öncesinde Melikgazi Belediyespor 11.sırada yer alırken, Halkbank ise 12. Basamakta bulunuyor. Bu maç öncesinde Halkbank'ın galibiyeti bulunmazken, Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor'un ise sadece 2 galibiyeti bulunuyor. Melikgazi Belediyespor Pazar günü oynayacağı karşılaşma için Cumartesi günü Ankara'ya giderek kampa girecek.