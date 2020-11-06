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Melikgazi Belediyespor Ankara'da galibiyet arayacak

Voleybol 1.

Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor, 5. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası'na konuk olacak. Hazırlıklarını tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip, karşılaşma için Ankara'ya gitti.


Lig Erkekler A Grubu'nda 5. hafta karşılaşmaları, 7 - 8 Kasım'da oynanacak. 5. hafta karşılaşmasında Melikgazi Voleybol - Ziraat Bankası'na konuk olacak. Geride kalan haftayı karşılaşma oynamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, hafta başından bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü Ziraat Bankası karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya gitti. Lig'de galibiyeti bulunmayan Melikgazi Voleybol, karşılaşmayı kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. 5. haftada Covid-19 vakaları nedeniyle Halkbank-Saint Joseph, Alanya Belediye-Maliye İhtisas ve Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Konya B.Şehir Bld. Karşılaşmaları tehir edildi. Ziraat Bankası-Melikgazi Belediye karşılaşması, yarın Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 16:30'da başlayacak.

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