Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay

Lig Erkekler 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor ligin 5.haftasında sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde oynadığı bütün maçları kazanarak namağlup yoluna devam eden Mavi-Beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, Pazar günü oynanacağımız maç grubumuzdaki en önemli maç. İlk dört maçtaki güzel oyunumuzu kendi evimizde Konya Büyükşehirde Belediyespor Kulübü karşısında bir kez daha yenileyerek grub liderliğimizi bu maçta perçinlemek istiyoruz. Rakip takım grubumuzdaki en kuvvetli takımlardan biri o yüzden zor bir maç bizi bekliyor ama kendi sahamızda oynamanın verdiği avantajla bu güçlü rakibimizide yenecegimize inanıyorum. Bu maç öncesi eksik oyuncumuz bulunmuyor. Tüm Kayseri halkını ve sporseverleri maçımıza davet ediyorum” diye konuştu.

17 Kasım 2019 Pazar günü Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan Melikgazi Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor maçı saat 16.00'da başlayacak.