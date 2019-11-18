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Melikgazi Belediyespor “Beşte beş” galibiyet ile lider

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının bu hafta kendi sahasında yine galip geldiğini söyledi. 2. Lig Voleybol müsabakasında Melikgazi Belediyespor voleybol takımı 5. Maçta, 5 galibiyet alarak rakibini mağlup ederek yine galip oldu.


Melikgazi Belediyespor voleybol takımının yapmış olduğu 5 müsabakadan 5 galibiyet alarak büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyespor voleybol takımımızkendi sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı ile karşılaşarak maçtan yine galip olarak ayrıldı. Önemli olan takım olabilmek ve takım uyumu. İlçemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Bizleri her maçta güzel temsil eden ve her seferinde büyük gurur yaşatan takımımıza ve teknik heyete teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'unherzaman şehri başarı ve gururla temsil edeceğinden emin olduğunu söyledi.

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