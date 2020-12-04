Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında yarın Ankara'da Jeopark Kula Belediyespor'a konuk olacak.

Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, çıkış arıyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Melikgazi Belediyespor sadece 2 galibiyet aldı. Ligin 8.haftasında evinde oynadığı maçta Bigadiç Belediyespor'a son sette 3-2 kaybederek haftayı mağlubiyetle kapatan Melikgazi Belediyespor'da gözler Jeopark Kula Belediyespor maçına çevrildi. Melikgazi Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara ekibi Jeopark Kula Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti. 8.maç sonunda 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 7 puanla 10.sırada yer aldı. Cumartesi günü Ankara'da Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. TVF Voleybol TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.