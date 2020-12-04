İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.

Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında yarın Ankara'da Jeopark Kula Belediyespor'a konuk olacak.


Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, çıkış arıyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden Melikgazi Belediyespor sadece 2 galibiyet aldı. Ligin 8.haftasında evinde oynadığı maçta Bigadiç Belediyespor'a son sette 3-2 kaybederek haftayı mağlubiyetle kapatan Melikgazi Belediyespor'da gözler Jeopark Kula Belediyespor maçına çevrildi. Melikgazi Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara ekibi Jeopark Kula Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gitti. 8.maç sonunda 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 7 puanla 10.sırada yer aldı. Cumartesi günü Ankara'da Beştepe Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. TVF Voleybol TV tarafından canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.