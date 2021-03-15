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Melikgazi Belediyespor deplasmanda kaybetti

Melikgazi Belediyespor deplasmanda Bigadiç Belediyespor’a mağlup oldu.

Melikgazi Belediyespor deplasmanda Bigadiç Belediyespor'a mağlup oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 19. haftasını mağlubiyetle kapattı. Balıkesir ekibi Bigadiç Belediyespor'a konuk olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ilk seti kazanmasına rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligdeki 13. mağlubiyetini aldı. Balıkesir Bigadiç Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 23-25 kazanan Melikgazi Belediyespor aynı üstünlüğünü diğer setlere yansıtamadı. Siyah beyazlılar, maçta 2. seti 25-19 kaybederken 3. seti de 25-18 geride tamamladı. Maçın 4. setini de 25-19 kaybeden Melikgazi Belediyespor, bu mağlubiyet sonrası 16 puanla 11. sırada kaldı.

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