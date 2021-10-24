Melikgazi Belediyespor deplasmanda kazandı

Erkekler 1.
Lig B Grubu ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele ede Melikgazi Belediyespor ligin 3.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek, galibiyetle döndü.
Salon: Malatya Spor Salonu
Hakemler: Eser Türkoğlu, Nazmi Zeren
Malatya Büyükşehir Belediyespor: Turan Yılmaz, Metin Baran Taşkıran, lper Özemir, Yasin Tozar, Ertuğrul Güven, Turgut Yılmaz, Yasin Taha Kalkan, Mehrali Duman, Davut Şahin, Samet Karahan, Eyüphan Ertuğrul
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Mehmet Can Ağırbaş, Burak Enes Aktürk, Berke Tan, Emincan Kocabaş, Ömer Uygur, Yusuf Olgun, Muhammed Balamir, İsmajli Shekeqim, Can Kurtuluş, Abdullah Belik
Setler
1.Set 21-25
2.Set 12-25
3.Set 19-25