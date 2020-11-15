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Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 6.

haftasında evinde oynadığı maçta Global Connect Travel Düzce'ye 3-1 mağlup oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Liginde mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor evinde kaybetti. Evinde oynadığı maçta iki maçlık galibiyet serisine son veren Melikgazi Belediyespor maç sonu büyük üzüntü yaşadı.


Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk seti 25-16 kazanan Melikgazi Belediyespor 1-0 öne geçti. İkinci seti 22-25, üçüncü seti 23-25 ve dördüncü seti 17-25 kaybeden Melikgazi Belediyespor sahadan 3-1'lık mağlubiyetle ayrılarak 6 puanda kaldı.

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