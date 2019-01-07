İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyespor evinde mağlup

Türkiye Erkekler Voleybol 2.

Lig 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyesi ligin 10.haftasında sahasında oynadığı maçta Çorum Belediyesi Gençlikspor 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.


Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyesi ilk seti 25-25 ve ikinci seti 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü seti konuk Çorum Belediyesi Gençlikspor 19-25 ve dördüncü seti 17-25 kazanarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Beşinci sette ise konuk ekip 13-15 üstünlük sağlayarak deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Melikgazi Belediyespor ise 2-0 öne geçmesine rağmen sahasında ve taraftarı önünde rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.


Oynanan her set büyük heyecana ve mücadeleye sahne olurken, karşılaşmayı izleyen sporseverler ise büyük keyif aldı. Melikgazi Belediyespor sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.