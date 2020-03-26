İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyespor final grubunda kaybetti

Türkiye Voleybol 2.

Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor final grubundan çıkamadı.


Lig 3. Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor 2019-2020 sezonunu 44 puanla lider olarak tamamladı. 3. Grupta oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor rakiplerinin önünde zirvede tamamlayarak adını Play-Off'a yazdırdı. Melikgazi Belediyespor lig boyunca oynadığı 16 maçın 10'unu 3-0'lık setlerle, 3 maçını 3-1'lık setlerle, 2 maçını 3-2'lık setlerle kazanırken, 1 maçını ise 2-3 kaybetti. Sezonu tek mağlubiyetle noktalayan Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yarı finalde Eskişehir'de mücadele etti. Eskişehir'de oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 6 puanla 2.sırada tamamladı ve adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.


Yarı finali sorunsuz bir şekilde geçen Melikgazi Belediyespor erkek Voleybol takımı yine Eskişehir'de düzenlenen final karşılaşmalarında bir birinden güçlü rakipler ile eşleşti. Final grubunda oynadığı 3 maçını da kaybederek 1. Lig hedefine ulaşamayan Melikgazi Belediyespor gelecek sezon da 2. Lig'de mücadele verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.