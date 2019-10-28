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Melikgazi Belediyespor galibiyetle döndü

Türkiye Voleybol 2.

Lig Erkek 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya Pema Koleji'ni 3-0 mağlup etti.


Konya Pema Koleji Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada rakibi karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen Melikgazi Belediyespor ilk seti 26-24 kazandı. İkinci seti 25-14 ve üçüncü seti 25-17 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı. Konya deplasmanından galibiyetle dönen Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 3.Grupta liderliğini sürdürdü. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Melikgazi Belediyespor, ligin 3.haftasında sahasında Ürgüpspor'u konuk edecek.

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