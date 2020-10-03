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Melikgazi Belediyespor gün sayıyor

Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, lig hazırlıklarını sürdürüyor.


Türkiye Erkekler 1.Voleybol Ligi'nde mücadele verecek olan Melikgazi Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar 3 hazırlık maçı oynayan siyah beyazlılar, yarın da Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Nevşehir Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak. Son antrenmanda takım yardımcı antrenörü Ömer Ufakmercimek'in doğum gününü kutlayan siyah beyazlı oyuncular, önümüzdeki hafta start alacak lig öncesinde keyifli anlar yaşadı.


Melikgazi Belediyespor önümüzdeki hafta Cumartesi günü deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile ilk resmi müsabakasına çıkacak.

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