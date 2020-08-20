Melikgazi Belediyespor harıl harıl

Melikgazi Belediyespor voleybol takmımı antrenörü Kadir Aydın, lige fırtına gibi girmek istediklerini söylüyor. Kadir Aydın, "Şu an kondisyon antrenmanları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde teknik idmanları da yaparak lig hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, "Bizim en büyük avantajımız sporcularımızın geçmişte birbirleriyle aynı takımda oynamış olmaları ve şu an Kayseri'de bulunup da kamp dönemini birlikte geçirmeleridir. Bunun meyvesini ligde alacağımızı ümit ediyorum. Takımımızın başarılı bir döneme imza atacaklarına inanıyorum. Bu imkanları bize sağlayan değerli belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu beye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Sporcu ve teknik heyetteki kardeşlerime de başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.