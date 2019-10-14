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Melikgazi Belediyespor hazırlık maçında galip

Melikgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi sahasında oynadığı hazırlık maçında Mersin ekibi Silifke İdman Yurduspor’u mağlup etti.

Melikgazi Belediyespor, yeni sezon öncesi sahasında oynadığı hazırlık maçında Mersin ekibi Silifke İdman Yurduspor'u mağlup etti.


2019-2020 sezonunda Voleybol 2.Liginde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-Beyazlılar Atatürk Spor Salonunda oynadığı iki hazırlık maçını 25-20, 26-24, 25-12 ve 25-19 setlerle kazandı. Mersin Silifke İdman Yurdu ile yeni sezonda aynı grupta mücadele edecek olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

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