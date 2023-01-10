Melikgazi Belediyespor Kulübü Şampiyon Oldu

Melikgazi Belediyesi Büyük Erkekler Basketbol takımı, Hasketbol Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan Melikgazi Belediyesi Büyük Erkekler Basketbol takımını tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “2022-2023 Basketbol sezonu, Büyük Erkekler kategorisinde yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Heyecan dolu final müsabakasında Kayseri Melikgazi Belediyespor, Hasketbol Spor Kulübü'nü yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı. Bundan sonra başarılı takımımız Erkekler Bölgesel Ligde ilimizi temsil edecek. Büyükler erkek ligini şampiyon olarak tamamlayan Kayseri Melikgazi Belediye Spor Kulübümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Basketbol hocası Nihat Kahraman'a da sporcularımıza verdiği emekten dolayı teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya herzaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu başarılar geldikçe de desteklerimizde ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Sporcularımızın başarıları ile gururlanıyoruz. İlçemiz her alanda olduğu gibi adını sporda da duyurmaya başladı. Tüm sporcularımıza azimleri ve verdikleri emek için ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.