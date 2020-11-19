Melikgazi Belediyespor lidere konuk olacak

hafatsında Milas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Liginde mücadele eden Melikgazi Belediyespor, Pazar günü deplasmanda Milas Belediyespor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı evinde aldığı mağlubiyetle puansız kapatan Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynayacağı bu maçtan galibiyetle dönmenin hazırlığını yapıyor. Lider Milas Belediyespor'a karşı zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Melikgazi Belediyespor çalışmalarını antrenör Kadir Aydın yönetiminde sürdürüyor.

Melikgazi Belediyespor ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. 6 puanla 8. sırada yer alan Kayseri ekibi, 22 Kasım Pazar günü Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonunda Milas Belediyespor'a konuk olacak. Bu müsabakanın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.