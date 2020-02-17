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Melikgazi Belediyespor liderliği garantiledi

Melikgazi Belediyespor Voleybol Erkek takımı ligin bitimine 1 hafta kala 2.

Lig 3.Grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi.


Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor hedefine adım adım ilerliyor. Melikgazi Belediyespor ligin 15. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Tarsus Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'ye galibiyetle döndü. Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 14 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 41 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon 2. Lig 3. Grupta büyük bir başarıya imza atan Melikgazi Belediyespor ligin son maçında sahasında oynayacağı Aksaray MTAL Gençlik Spor Kulübü maçının ardından normal sezonu tamamlayacak ve Play-Off çalışmaları için kampa girecek.


1. Lige terfi maçlarına çıkacak olan Melikgazi Belediyespor kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor. Play-Off'lar 6-8 Mart 2020 tarihlerinde belirlenen bir ilde oynanacak.

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