Melikgazi Belediyespor madalya kovalayacak

Melikgazi Belediyespor TaeKwonDo takımı, 6 Eylül 2020 tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Türkiye finallerinde başarılı olmak istiyor. İlerleyen zamanlarda yapılacak olan Dünya TaeKwonDo müsabakaları için çok önemli olan Türkiye finallerinde Melikgazi Belediyespor adına Dudu ve Berat yıldızlar kategorisinde Merve Çimen Gençler kategorisinde, Türkan, Zeliha Varol ve Ömer Kayra ise büyükler kategorisinde yarışacak.

Antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Tan Sayan nezaretinde çalışmalarını sürdüren sporcular, Eskişehir'deki şampiyonadan alnının akıyla çıkmak hedefinde. Melikgazi Belediyespor Başkanı Yakup Yüksel, "TaeKwonDo takımımız son derece azimli çalışıyor. Gerek antrenörlerimiz gerekse sporcularımız ile gurur duyuyoruz. İnşallah Eskişehir'deki müsabakalardan alnının akıyla çıkacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bizden desteğini esirgemeyen belediye başkanımız sayın Mustafa Palancıoğlu'na da teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.