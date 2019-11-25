İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyespor namağlup devam ediyor

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.


Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Melikgazi Belediyespor rakibine set vermedi. İlk seti 28-26, ikinci seti 25-10 ve üçüncü seti 25-17 kazanan Melikgazi Belediyespor 6'da 6 yaptı. 17 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor maç sonrası büyük sevinç yaşadı.


Melikgazi Belediyespor ligin 7.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek ve dinlenme fırsatı bulmuş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.