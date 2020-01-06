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Melikgazi Belediyespor şampiyonluğa koşuyor

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 10.

haftasında oynadığı maçta Gezlevi Spor'u sert vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Türkiye Voleybol Erkekler 2.Ligi 3.Grup lideri Melikgazi Belediyespor şampiyonluğa doğru koşuyor. Ligin 10.haftasında Konya'da oynadığı maçta Gezlevi Spor'u mağlup ederek namağlup yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor tutulmuyor.


Konya Bozkır Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Melikgazi Belediyespor, Gezlevi Spor'u ilk sette 25-20, ikinci sette 25-19 ve üçüncü sette 25-18 mağlup ederek sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılmasını bildi. Deplasmanda aldığı galibiyetle 10'da 10 yaparak yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor puanını 29 yaptı.

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