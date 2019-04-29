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Melikgazi Belediyespor, set vermeden Türkiye yarı finallerine yükseldi

Melikgazi Belediyespor Genç Erkekler takımı, Nevşehir’de oynadığı maçların tamamını set vermeden kazanarak Türkiye yarı finallerine kaldı.

Melikgazi Belediyespor Genç Erkekler takımı, Nevşehir'de oynadığı maçların tamamını set vermeden kazanarak Türkiye yarı finallerine kaldı.


Nevşehir'de oynanan Genç Erkekler Grup Birinciliğinde Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Mersin takımları ile karşılaşan Kayseri ekibi oynadığı 4 maçın tamamını 3-0'lık skorlar ile kazanarak rakiplerine set vermedi. Melikgazi Belediyespor, bu başarısı ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etmiş oldu.

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