Melikgazi Belediyespor Türkiye Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yeralan Deafolimpik Dünya Şampiyonası seçmesi olan Deaf İşitme Engelliler Türkiye TaeKwonDo şampiyonası Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Türkiye şampiyonasında Melikgazi Belediyespor, Kayseri için bir ilki gerçekleştirerek takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Milli antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Tan Sayan nezaretinde mücadele veren Kayserili sporcular Büyük Bayanlar, Erkekler, Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Yıldız Erkekler kategorilerinde toplam 7 altın, 1 Gümüş 1 Bronz Madalya kazandı.

Melikgazi Belediyespor antrenörü Yavuz Sayan, "Eskişehir'de düzenlenen yarışmada hem şehrimizi hem takımımızı en iyi şekilde mücadele etmeye gayret gösterdik. Pandemi sürecinde kısıtlı imkanlar ile çalışarak hazırlandık. Pandemiye rağmen yılmadık, pes etmedik, tedbirler çerçevesinde en iyi şekilde hazırlandık. Bunun karşılığını da Eskişehir'de aldık. Büyük Bayanlarda ve Erkekler kategorisinde Türkan Teke, Ömer Kayran ile, Genç Bayanlar kategorisinde Merve Çimen ile Yıldız Bayanlar, Yıldız Erkekler kategorisinde Dudu Gökçe Pumak ve Berat Bektaş ile madalyalar kazandık. Toplamda 7 Altın, 1 Gümüş 1 Bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye Şampiyonu olduk. Bu şampiyonada başarılı olan Melikgazi Belediyespor TaeKwonDo takımı sporcuları Dünya Şampiyonası için Milli Takım kampına davet edilecekler. Bunun gururu içerisindeyiz" dedi.

Sporcuların Milli takım kampında da başarılı olup Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını da söyleyen Yavuz Sayan, "Bu başarı sürecinde her zaman bize destek veren belediye başkanımız sayın Mustafa Palancıoğlu'na, kulüp başkanımız sayın Yakup Yüksel'e teşekkürlerimizi sunuyorum" cümleleri kurdu.