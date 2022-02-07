Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

Melikgazi Belediyespor dün evinde oynadığı maçta Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu.
Melikgazi Belediyespor dün evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 16.haftasında konuk ettiği Hatayspor'a öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Bilal Çağlar, Ömer Acıcı
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç, Mustafa Sızlağ, Koray Baytemur, Mehmet Can Ağırbaş, Kemalcan Sunay, Burak Enes Aktürk, Emincan Kocabaş, Çağlar Özel, Ali Shahbazı, Kurtuluş Can Gümüş, Abdullah Belik
Hatayspor: Mehmet Zambak, Berkan Bozan, Tuğberk Sungur, osmanovic, Mehmet Ali Özkan, İsmail Koçak, Tunay Hızar, Hamit Yüksel, Turgut Lelik, Kadir Bircan, Ömer Söylemez, Metin Durmuş
Setler:
1.Set: 25-22
2.Set: 16-25
3.Set: 28-30
4.Set: 20-25