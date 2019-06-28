Melikgazi Belediyespor veda etti

Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında yarı final maçların grubunda şampiyon olarak tamamlayan Melikgazi Belediyespor'un Türkiye finallerinde oynadığı 3 maçta da set alamadı.

Ankara'da oynadığı maçlarda Halkbank, Fenerbahçe ve TFL Altekma takımlarına 3-0'lık setlerle mağlup olan Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor Türkiye finallerinde veda etti. Son 8 takım arasına girmeyen Melikgazi Belediyespor son 16 takım arasına adını yazmış oldu.