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Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç ve Yıldız Takımı Sezonu Açtı

Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç ve Yıldız Takımı Keykubat spor tesisinde yapılan antrenman ile 2019-2020 sezonunu açtı.


Melikgazi Belediyesi olarak amatör gençleri usta antrenörler ile çalıştırarak başarılı ve profesyonel bir sporcu seviyesine çıkardıklarını vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her zaman sporcularımıza ve spora destek oluyoruz. Yeni sezonda tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Sezona yeni başladık. Her sene olduğu gibi bu senede takımımızın ilk saniyeden itibaren ciddiyetle ve adım adım ilerleyeceğine eminim.” ifadelerini kullandı.


Takım hocaları kros ve güç geliştirici çalışmalarının ardından topla antrenman çalışmalarının süreceğini bildirdi.

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