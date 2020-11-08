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Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımından galibiyet

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Ziraat Bankası takımını 3-0 yendi.


Zorlu bir maça çıkarak ilk galibiyetlerini aldıkları için belediye olarak mutlu olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Takımımız gayet istikrarlı bir şekilde kazanmaya odaklandı. Takımımıza güvenimiz tam. Eminim ki tecrübeleri ile güzel maçlara imza atan takımımız büyük başarılar kazanacak. Takımımız Ankara'da oynanan Ziraat Bankası takımını 3-0 yendi. Oyuncularımız kendilerine vermiş olduğumuz desteği boşa çıkarmıyor. Onları tebrik ederim. Melikgazi Belediyesi olarak amatör ruh, profesyonel yönetim ile her zaman yerel spora ve sporcuya destek olacağız. Kendilerine başarılar dilerim" diye konuştu.

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