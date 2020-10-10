Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi'nde mücadele veren Kayseri Melikgazi Belediyespor yenildi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan siyah beyazlı ekip, rakibine karşı set kazanamadı ve mağlup oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibiyle başa baş mücadele veren siyah beyazlılar, buna rağmen kazanmayı başaramadı. Melikgazi Belediyespor rakibine 25-23, 25-23 ve 25-16'lık skorlarla mağlup olarak salondan 3-0 yenik ayrıldı.