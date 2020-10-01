Melikgazi Belediyespor'dan ilk hazırlık maçında galibiyet

Melikgazi Belediyespor Voleybol A Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kula Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol A Takımı lig maçlarına Ankara'da hazırlanan Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, ilk hazırlık maçında kula Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek moral buldu.

Hazırlıkta olsa ilk maçta galibiyet almalarının önemli olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu galibiyetin anlamı takımın uyumlu, oyuncuların hazır ve istekli olduğu takım hocasının da oyuncularına verdiği disiplinin bir ifadesi olduğunu söyledi.

Ayrıca yapılan transferlerinde yerinde yapıldığının bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, hazırlık maçında galibiyet alan oyuncuları ve takım hocasını kutladığını sözlerine ekledi.