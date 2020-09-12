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Melikgazi Belediyespor'dan transfer

Melikgazi Belediyespor kadrosuna bir oyuncu daha kattı.


Türkiye Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda yeralan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Siyah Beyazlılar, Mehmet Can Ağırbaş ile anlaşmaya vardı. 9 yıl Galatasaray alt yapısında sonrasında Düzcespor, Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Ankara TVF, Bingöl Solhan takımlarında oynayan, Yıldız ve Genç Milli takımlarda da forma giyen Mehmet Can Ağırbaş yeni sezonda Melikgazi Belediyespor için ter dökecek.


25 yaşındaki Mehmet Can Ağırbaş, orta mevkinde forma giyiyor.

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