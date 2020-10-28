Melikgazi Belediyespor'un Halkbank maçı tehir edildi

Ligi ekiplerinden Melikgazi Belediyespor'un 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Halkbank karşılaşması rakip takımda çıkan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Voleybol 1. Ligi'nde Covid-19 virüsü nedeniyle ertelemeler devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'undan yapılan açıklamada Melikgazi Belediyespor ile Halkbank arasında 31 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma, Halkbank takımında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca, Halkbank'ın 7 Kasım'da oynaması gereken Saint Joseph maçı da yine ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme ile ilgili resmi yazı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kulüplere ve Gençlik ve Spor il Müdürlükleri ile voleybol il temsilciliklerine iletildi.