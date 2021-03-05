Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi

Erkekler Voleybol ligine dahil Melikgazi Belediyespor-Milas Belediyespor karşılaşması konuk takımda çıkan Covit-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Erteleme ile ilgili resmi yazı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından iki kulübün yanısıra Kayseri ve Muğla Gençlik ve Spor il müdürlüklerine gönderildi. Yazıda,“İlgi yazılarımız ile programı gönderilen aşağıdaki 1.Erkekler Voleybol Ligi müsabakası, Milas Belediye takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle TEHİR edilmiştir.” denildi. Milas Belediyespor'un Melikgazi ile Kayseri'de oynayacağı maçın yanı sıra Saint Joseph takımı ile oynayacağı maçında ertelendiği duyuruldu.