İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi

Pazar günü oynanacak 1.

Erkekler Voleybol ligine dahil Melikgazi Belediyespor-Milas Belediyespor karşılaşması konuk takımda çıkan Covit-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Erteleme ile ilgili resmi yazı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından iki kulübün yanısıra Kayseri ve Muğla Gençlik ve Spor il müdürlüklerine gönderildi. Yazıda,“İlgi yazılarımız ile programı gönderilen aşağıdaki 1.Erkekler Voleybol Ligi müsabakası, Milas Belediye takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle TEHİR edilmiştir.” denildi. Milas Belediyespor'un Melikgazi ile Kayseri'de oynayacağı maçın yanı sıra Saint Joseph takımı ile oynayacağı maçında ertelendiği duyuruldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.