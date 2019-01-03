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Melikgazi BESK, Antalya yolcusu

Türkiye Ampute Futbol 1.

Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı bu hafta Antalya deplasmanına gidiyor.


Ligde liderliği gözüne kestiren Melikgazi Belediyespor, zorlu deplasmanda galibiyet dışında düşünce taşımıyor. Maç öncesi konuşan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, ''Bu hafta önemli bir maç bizi bekliyor. Bir maç eksik ile 12 puanla 3. sırada yer alıyoruz. Hedefimiz rakiplerimizin üzerinde liderlik koltuğuna oturmak. 14 puanlı Antalya ekibi ligin güçlü takımlarından biri fakat biz kendi gücümüzün de farkındayız. Sporcularımız full konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah şimdiye kadar ilk maçın dışında mağlubiyet yüzü görmeyen takımımız sezon sonuna kadar bu çizgiyi koruyacak ve devreyi lider olarak tamamlayacak'' diye konuştu.


Kafile Pazar günü oynayacağı maç için Cumartesi günü Kayseri'den ayrılacak.

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