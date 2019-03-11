Melikgazi BESK Samsun'dan mutlu döndü

Maça kafile eksiği ile Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sahaya yedeksiz çıktı. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçta ağırlıklarını koyarak karşılaşmayı 39-71 galip geldi. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu galibiyetle grupta ikinci sıradaki koltuğunu korudu. Melikgazi Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Faruk Şahin, "Kulüp olarak iki branşta da faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Elbette ki hedeflerimiz var ama bunu zamana yayabiliriz. Bu sezon konumunu koruyarak gelecek sezon için hedef belirlenebilir. Şu an öncelikli olarak desteklerini esirgemeyen ve bu sezonu tamamlamamız için katkı sağlayan başta sayın başkanım Dr Memduh Büyükkılıç Bey ve diğer tüm destekçilerimize bunu göstermek zorundayız. Bu hafta Samsun deplasmanına giderken hedef galibiyetle dönmekti bunu başardığımız için mutluyum" diye konuştu.