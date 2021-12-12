Melikgazi BESK'i Antalya da Durduramadı

Ligi'nde Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyesi BESK, bu hafta evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT takımını ağırladı.

Maçın üçüncü dakikasında Antalya ilk golü buldu ama ardından ev sahibi takım sahada üstünlüğü kurarak rakibi baskı altına almayı başardı. Üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Melikgazi Belediyesi BESK, ikinci yarıda da aynı performans ile devam etti ve maçı 5-2 gibi net bir skorla tamamladı.

Maç sonu açıklama yapan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, “İstediğimizi sahaya yansıtabiliyoruz önemli olan bu bizim için. Antalya ekibi ligin güçlü isimlerinden biri onlara karşı net bir skor elde ederek ilk yarıdaki na mağlup hedefimize bir adım daha yaklaştık. İnşallah bu şekilde devam ederek süper lig için gereken desteği de şehrimizden buluruz. Biz ve sporcularımız Kayseri'yi en güzel şekilde temsil ediyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Şehrimizin iş adamları ve ileri gelenleri de aynı şekilde üzerine düşeni yaparak takımlarına sahip çıkacaklardır” dedi.