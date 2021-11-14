Melikgazi BESK'ten gol yağmuru

Ligi 2. haftasında Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanında İstanbul 1453 Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı.

İlk hafta evinde Medical Park Samsun Engellileri 5-1 yenen Kayseri temsilcisi, İstanbul'da gol yağmuru yaptı. Rakibini 16-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Melikgazi BESK Ampute Futbol Takımı bu sezon süper lige çıkmak için mücadele ediyor. Maçtan sonra konuşan As Başkan Kerim Sağır, “Uzun zamandır birinci ligde mücadele ediyoruz. Hak ettiğimiz yer süper lig bunun bilincindeyiz. Kulüpler Birliği başkanlığının şehrimizde olduğu bu süreçte biz de takım olarak süper lige çıkmak için sahadayız. Galibiyeti Melikgazi Belediye başkanı ve tüm şehrimize armağan ediyorum” dedi.

Takım Kaptanı Yunus Dalmaz ise, “Geçen sene pandemi yüzünden sağlıklı bir lig geçiremedik. Ancak gerek mental gerekse fiziki olarak kendimizi bu sezona hazırladık. Bize destek veren kulüp başkan ve yöneticilerimizin gayreti bizimde sahadaki başarımız inşallah sezon sonunda süper ligi getirecek. Melikgazi Belediyesi isminin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz ve daha fazla imkan sağlanırsa süper ligde de şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz. Galibiyet şehrimize armağan olsun” dedi.