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Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması sona erdi

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları sona erdi.

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları sona erdi. Sonuçlar 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.


Yarışma hakkına açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:


"Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvurularını bugün tamamladık. Yoğun bir katılımın olduğu bir yarışma süreci yaşadık. Sonuçları 9 Kasım tarihinde açıklayarak şehrimize güzel bir farklılık sağlayacağız. Türkiye genelindeki birçok mimar arkadaşımızın katıldığı bu yarışma kamusal alana yeni bir tanım kazandırma; kente güzel bir farkındalık oluşturma açısından güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza hayırlı olsun.”

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