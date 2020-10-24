Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması sona erdi

Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvuruları sona erdi. Sonuçlar 9 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.

Yarışma hakkına açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Kayseri Mimarlar Odası ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması" başvurularını bugün tamamladık. Yoğun bir katılımın olduğu bir yarışma süreci yaşadık. Sonuçları 9 Kasım tarihinde açıklayarak şehrimize güzel bir farklılık sağlayacağız. Türkiye genelindeki birçok mimar arkadaşımızın katıldığı bu yarışma kamusal alana yeni bir tanım kazandırma; kente güzel bir farkındalık oluşturma açısından güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılarımıza hayırlı olsun.”