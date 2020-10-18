Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması'nda sona doğru

Melikgazi Belediyesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması”nın proje teslimi 23 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

Kamusal alanın tanımlanması açısından belli bir noktayı tanımlayacak olan Buluşma Noktası'nın Kayseri'ye çok yakışacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ulusal çapta yapılan yarışma Türkiye'de alanında ilk ve tektir. Türkiye genelinde bu alanda yapılan ilk yarışmayı düzenledik. Cumhuriyet Mahallemizde güzel bir buluşma noktası yapmak için ağustos ayında Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması başlatmıştık. Başvurular devam ediyor. Daha fazla kazanım sağlamayı hedef ediniyoruz. Kamusal alan tanımlanması açısından o noktayı tanımlayan bir yer olması için bu yarışmadan güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Türkiye'de önemli mimarlarımızın jüriliğinde olan bir yarışma olacak. Türkiye genelinde olan yarışma, TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odalarına kayıtlı mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. 23 Ekim'e kadasr teslim edilen projeleri kabul edeceğiz. 9 Kasım 2020 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak. Buradan çıkan sonuca göre de Yoğunburç bölgesine bir buluşma noktası yapacağız. Farklı yerlerde de bu buluşma noktalarımızdan yapacağız.” dedi.