Melikgazi çadır kent ve konteyner kentlerde alt ve üst yapı çalışmalarına hızla devam ediyor

Bu çerçevede daha nitelikli yaşam alanları için parke ve bordür çalışmaları yapılıyor.

Deprem bölgelerine Melikgazi Belediyesi olarak gerek teknik personel, gerekse de tüm belediyecilik hizmetleri ile destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Depremin yaralarını sarmak için deprem bölgelerinde temizlikten ilaçlamaya, hafriyat kaldırmadan, sosyal yardımlara kadar tüm alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Melikgazi Çin Mahallemizde 78 çadırın kurulduğu bin metrekarelik alanda parke ve bordür çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Kahramanmaraş'taki konteyner kentte ise parke bordür çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede buda tamamlanacak. Emekleri için çok teşekkür ederim. Geçici barınma merkezlerinin zeminini hazırlayarak depremzede kardeşlerimizi az da olsa rahat ettirmek istiyoruz. Altyapı ve zemin iyileştirme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Çadır kentimizde mobil WC ve duşları da kurduk. Buraların günlük temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Ayrıca Dulkadiroğlu Belediyesi yönlendirmesiyle çeşitli mahallelerde çöp toplama hizmeti de veriyoruz. Su tankerimiz ile temiz su ihtiyacı olan vatandaşlara ve aşevlerine su ikmali yapıyoruz. Toz oluşan bölgelerde sulama işlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.