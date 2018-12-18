Melikgazi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Personelin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlık ve güvenlik açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yapılması gereken tüm çalışmalara önem verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “İş güvenliği ile ilgili çalışmalar yasal olarak sağlık ve güvenlik açısından çıkmasından öte bu şartlar bizim şartlar bizim olmazsa olmazımızdır. Hepimizi koruyucu olacağına inandığımız iş sağlık ve güvenlik kurallara uymak ve bu şartları yerine getirmek hepimizin asli görevidir. 20 şerli gruplar halende hizmet binalarında görevli tüm personel bu seminere katılacaktır. Melikgazi Belediye Personeli zaman zaman bu tür hizmet içi iş güvenliği semineri ile hem bilgilendirilecek hem de bilinçlendirilecektir. Zaten bu öğretilenler günlük yaşamımızın bir parçasıdır” dedi.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına gruplar halinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda slayt eşliğinde seminer sonrası katılımcılara sertifika verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, personele yönelik hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini bir seminerler ile personelin bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini sözlerine ekledi.