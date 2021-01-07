Melikgazi çalışanlarının banka promosyonları maaş gününde ödenecek

Mustafa Palancıoğlu, memurların maaş farkları ile tüm belediye çalışanlarının banka promosyonlarının maaş gününde ödeneceğini söyledi.

Belediye çalışanlarının maaş ile ikramiyelerinin her zaman tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak çalışanlarımız olan işçi, şirket işçisi ve memurların maaş ve diğer sosyal alacaklarını tam ve zamanında ödüyoruz. Melikgazi Belediyesi örnek ve referans gösteriliyorsa bunda özverili ve fedakâr çalışanlarımızın büyük katkısı bulunmaktadır. İşçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini de her zaman zamanında ödedik." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesinde çalışan memurların 15 günlük farklarının ödeneceğini sözlerine ekledi.