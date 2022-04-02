Melikgazi, daha güzel bir çevre için metruk bina yıkımları devam ediyor

Mustafa Palancıoğlu, mağduriyet yaratmadan metruk binaları yıkımını yaparak çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkarttıklarını söyledi.

Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan eski metruk bir evin yıkımını sahibi ile anlaşarak yıktıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “3 yıl içerisinde 550'nin üzerinde eskimiş ve metruk yapının yıkımlarını yaptık. Yıkımları yaparken mağduriyet yaratmadan, gönülleri kırmadan metruk binaları ve çarpık yapılaşmayı, Melikgazi'mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bu sayede hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem de çevre kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Eski binalar ile de anlaşıp yıkıyor yerine yol, park gibi hizmetler yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli, tertemiz ve güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi'nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.