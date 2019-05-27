Melikgazi Emlak Vergisi İçin Vezneler Hafta İçi 19.00'a Kadar Açık Olacak

Mustafa Palancıoğlu, emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinin 31 Mayıs günü son bulacağını hatırlattı ve veznelerin hafta içi her gün saat 19.00'a kadar açık olacağını söyledi.

Emlak Gelir Müdürlüğü'nün hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 00.90- ile 14.00 saatleri arası mesai yaptığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını, hizmet binası içerisinde 7'ye çıkardık. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilat imkanı sağladık." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ayrıca posta çeki ile ödeme, internet üzerinden ödeme gibi imkanların da bulunduğunu sözlerine ekledi.