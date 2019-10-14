İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisleri Eğitim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verildi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verildi.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrenciler için çevre kirlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi konusunda okul gibi eğitim verdiğini söyledi.


Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrencilerin yerinde bizzat izlediklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Fatih Sultan Mehmethan İlköğretim Okulun ikinci sınıf öğrencilerinin Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini kaydetti.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile şu açıklamalarda bulundu:


“Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuza küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgiyle alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.