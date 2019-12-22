Melikgazi Geri d?n???m Tesisleri, E?itim Merkezi Gibi

Melikgazi Belediyesi Geri D?n???m Tesisleri'nde B?nyan Meslek Lisesi ??rencilerine geri d?n???m ve at?k y?netimi konusunda e?itim verildi. ??renciler e?itimden sonra tesiste yap?lan ?al??malar? yak?ndan inceleyerek bilgi sahibi oldular.

Melikgazi Belediyesi Geri D?n???m Tesisleri'nin ??renciler i?in ?evre kirlili?i ve at?klar?n de?erlendirilmesi konusunda okul gibi e?itim verdi?ini belirten Melikgazi Belediye Ba?kan? Dr. Mustafa Palanc?o?lu ?A?a? ya? iken e?ilir s?z?, toplumuza k???k ya?ta verilen e?itimin bir ifadesidir. K???k ya?ta elde edilen bilgiyle al??kanl?k kazan?larak bilgili ve bilin?li bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli at?l?r. Bu a??dan ?zellikle do?a kirlenmesi, at?klar?n yeniden kullan?m?, hammaddelerin israf?n?n ?nlenmesi gibi konular ?ok ?nemlidir.? dedi.

Geri d?n???m tesislerinde ayr??t?rarak toplanan ??plerin nas?l ve hangi i?lerden ge?irildi?ini ??rencilerin yerinde bizzat g?rd?klerini ifade eden Ba?kan Dr. Mustafa Palanc?o?lu, 9, 10 ve 11. s?n?f ??rencilerinin Geri D?n???m Tesisleri'ni gezdiklerini ve konu hakk?nda bilgilendirildiklerini kaydetti.