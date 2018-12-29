Melikgazi Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi hizmete açıldı

Melikgazi Belediyesi tarafından İnecik Mahallesinde yapımı tamamlanan Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisinin açılış törenine, Vali Şehmus Günaydın, önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çevre dostu iştirak etti. Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve görüntü kirliliğine çok önem verdiklerini, geri dönüşüm projesi ile 17 yıldır büyük başarılar elde ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi'de başlatılan geri dönüşüm çalışması 17 yıldır başarı ile uygulanmaktadır. 18 ayrı madde de geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu tesis günlük 50 ton kapasiteli olup, hem istidam hem de ekonomiye katkısı ile adeta bacasız bir sanayi tesisidir. Amacımız sıfır atık ile çevreyi korumak ve doğayı tahrip etmemektir. Bu tür tesisleri Kayseri ilçelerin tamamında yaygınlaştırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise atıklar ile elde edilen gelirler yanında bu tür tesislerin adeta birer hammadde deposu olduğunu söyledi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, tıbbi atıklar konusunda önemli konuları temas ederek, Kayseri yine öncü ve örnek olduğunu kaydetti. AK Parti Kayseri Milletvekili Enerji Taner Yıldız da elde edilen geri dönüşüm ile yılda milyonlarca liranın ülke ekonomisine kazandırıldığını ve enerji ile de israfın önlendiğini ifade etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise bu tür tesislerin artık vazgeçilmez tesisler olduğunu, çünkü bir taraftan üretirken diğer taraftan tüketilenlerin de değerlendirilmesinin aslında israfı önlediğini söyledi. Konuşmaların ardından Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisinin açılışı gerçekleştirilerek tesissin gezilmesi ve ayrıştırılması mekanizması incelenmesi ile tören sona erdirildi.