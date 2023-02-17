Melikgazi, Hatay'a mobil WC, duş, konaklama konteynerları ve su arazözü yolladı

Mustafa Palancıoğlu, depremin en şiddetli vurduğu ve en çok zararın oluştuğu Hatay'a Mobil WC ve duş, konaklama konteyner'ları, temiz su depoları ve su arazözü yolladıklarını söyledi.

“Hükümetimiz, tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız el ele verdik bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Günlerdir depremin ilk saatlerinden itibaren Melikgazi ekibimle birlikte tüm deprem bölgesine hizmet ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak farklı çalışmalara imza atıyoruz ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teknik malzemelerimiz, mobil WC ve duşlar, vatandaşların temiz suya ulaşabilmesi için temiz su depoları ve su arazözü gönderiyoruz. Birçok gaye için kullanılacak olan konteynerleri, Hatay'daki vatandaşlarımıza hizmet etmek için yolladık. Aynı sistemi Maraş'ta da kurmuştuk orada çok büyük faydasını gördük. Şimdi Hatay'a destek veriyor, oradaki vatandaşlarımızın biraz daha ortamını iyileştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da Organize Sanayi'deki fuar alanımızda sanayicilerimizle, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız ve OSB'lerimizle oluşturduğumuz koordinasyon merkezimizden de binlerce soba, battaniye yatak gitti. Dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük deprem felaketlerinden birisini yaşadık. Hükümetimiz, tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız, hayırseverlerimiz, sanayicilerimiz el ele verip bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnşallah Rabbim, bir daha bu felaketleri yaşatmasın. Tüm belediyeler olarak depremzede kardeşlerimizin yarasını sarmaya devam edeceğiz” dedi.